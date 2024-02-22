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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تذاكر طيران بدون حد أقصى.. فلاي إن مفهوم متطور للسفر .. تفاصيل

صدى البلد

فلاي إن هي منصة السفر الوحيدة الأونلاين لحجز الطيران والفنادق التي تقبل الدفع بالجنيه المصري بدون رسوم بنكية إضافية أو مصاريف تدبير عملة وبغض النظر عن نوع البطاقة البنكية سواء إئتمان أو خصم مباشر وبسبب ذلك هي تنال ثقة أكثر من مليون عميل.


فلاي إن.. مفهوم متطور للسفر
الكثير من عشاق السفر لا يستطيعون مقاومة متعتهم الكبيرة في السفر والتجوال حول العالم، ولكن تعيقهم في كثير من الأحيان أسعار تذاكر الطيران المرتفعة والمبالغ فيها أحيانا، وآخرون يرغبون في السفر بغرض العمل وتكون نفس المشكلة بالنسبة لهم من أكبر مشاكل السفر.


ولكن مع شركة فلاي إن يمكنك الاستمتاع برحلة سفر بأرخص أسعار التذاكر للعديد من الوجهات حول العالم.


أفضل عروض سفر
يمكنك القيام بحجز تذاكر طيران ​إلى أي مكان في العالم من خلال شركة فلاي إن التي تعتبر من أكبر شركات حجز تذاكر الطيران في الوطن العربي، فهي متعاقدة مع أكبر خطوط الطيران العربية والدولية، وتستطيع من خلالها الحصول على تذاكر الطيران في المواعيد التي تناسبك بكل سهولة، وفي أي وقت.


وتتيح الشركة أيضا حجز الفنادق في أي مكان حول العالم، حيث تمتلك تعاقدات مع عدد ضخم من الفنادق وبأسعار مميزة.


تتميز الشركة أنها توفر لعملائها كوبونات خصم على تذاكر السفر بالجنيه المصري، كما أنها توفر تذاكر طيران بدون حد أقصى للدفع، وهذا أهم ما يميزها بالنسبة للمسافرين المصريين الذين يجدون مشكلة في تحويل العملات بصفة خاصة.


تذاكر طيران رخيصة​
إذا كنت تظن أنك تستطيع الحصول على تذاكر طيران رخيصة بمعرفتك بدون الاستعانة بشركة فلاي إن التي تعتبر أكبر شركات حجز الطيران في المنطقة، فأنت على خطأ، حيث أن الشركة لا توفر لك فقط الحصول على تذكرة طيران بسعر رخيص، ولكن من خلالها يمكنك الاستمتاع بأكواد الخصم التي توفرها للعملاء والتي تصل إلى حوالي 25% من قيمة التذكرة، مثل كود خصم سيفي وكود        " ABC3856 "، ومجموعة من الكوبونات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها بمجرد الدخول على الموقع الرسمي للشركة وتسجيل الدخول لتصبح واحدا من العملاء الدائمين للشركة وتستطيع الحصول على كل المزايا التي توفرها.


هذا بالإضافة إلى أكواد الخصم على جميع الفنادق التي يتم حجز غرفها أون لاين من خلال الشركة، حيث تستطيع الشركة أن توفر لك غرف في أفخم الفنادق حول العالم والتي تقدم خدمات على مستوى عالي من الترفيه وبأفضل الأسعار مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها بمعرفتك، أو من خلال أي شركة أخرى.


عروض سفر مميزة
يمكنك الحصول على الكثير من عروض السفر المميزة إلى عدد كبير من الدول والحصول على أرخص تذاكر طيران ، ومن أهم ما يميز الشركة أنها تتيح للعملاء قبول الدفع بالجنيه المصري، وهي ميزة من أهم المزايا التي يصعب أن تحصل عليها من شركة أخرى.


من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة يمكنك إدارة رحلاتك والتحكم فيها وطلب تأجيل الرحلة إذا كانت ظروفك قد تغيرت بشكل مفاجئ، فالشركة دائما تتفهم ظروف العميل وتعمل على تقديم وسائل الراحة له.


وتعمل على مساعدة العميل على تحديد مواعيد السفر والحصول على العروض بشكل مستمر من خلال متابعة صفحة الموقع التي تقوم بتحديث بياناتها بشكل مستمر، وبهذه الطريقة تستطيع إلغاء رحلاتك أو تعديل مواعيدها أو القيام بالدفع أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة وتعطيل نفسك.


تقدم الشركة أيضًا أسعار تذاكر وحجز الفنادق شاملة الضرائب والخدمة، وتحرص على عرض الأسعار بكل شفافية، بالإضافة إلى أنها تستطيع دائما أن تقدم لك أرخص سعر تذكرة طيران.


في النهاية فقد تعرفنا على مميزات شركة فلاي إن التي تتيح لك حجوزات بأسعار مميزة وتوفر لك الكثير من الأموال.

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