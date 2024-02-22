مركبة فضائية خاصة تدخل القمر لأول مرة منذ 50 عاما

كأول محاولة للقيام بأول هبوط أمريكي على القمر منذ أكثر من 50 عاما، وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية تابعة لشركة خاصة، وصلت مركبة فضاء صنعتها شركة "إنتويتيف ماشينز" إلى مدار القمر.



وأوضحت الشركة في بيان على الإنترنت أن المركبة من طراز "نوفا-سي" ذات الأرجل الست، والتي أُطلق عليها اسم (أوديسيوس)، دخلت مدارا دائريا على ارتفاع 92 كيلومترا فوق سطح القمر، وذلك بعد تشغيل الدفع الصاروخي الرئيسي لمدة 7 دقائق تقريبا في مناورة دخول المدار.



وأضافت أن أوديسيوس لا تزال "بحالة ممتازة"، مؤكدة أنها طوال مدة بقائها في مدار القمر على بعد مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض سيقوم مراقبو المهمة في هيوستن بمتابعة بيانات الرحلة من المركبة الفضائية ونقل صور القمر.

ومن المتوقع أن تخفض المركبة الفضائية مدارها تدريجيا خلال 24 ساعة قادمة وتهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في الساعة 5:49 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2249 بتوقيت جرينتش)، اليوم الخميس، وعلى متنها 6 حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية