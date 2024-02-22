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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

بعثة الأهلي في طريقها
بعثة الأهلي في طريقها إلى غانا على مصر للطيران

أصدرت مصر للطيران، بيانا بشأن تعطل طائرة بعثة الأهلي التي سيرتها الشركة أمس، الأربعاء لنقل الفريق إلى دولة غانا، وذلك لمواجهة فريق ميدياما الغانى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

قالت مصر للطيران، في بيان، “من منطلق الدعم والرعاية التي تقدمها الشركة الوطنية مصرللطيران لكافة الفرق والأندية المصرية، وفي ضوء العلاقات القوية التي تجمع الكيانين العريقين مصر للطيران والنادي الأهلي والتى امتدت لسنوات عديدة قامت خلالها مصر للطيران بتسيير أكثر من 50 رحلة خاصة لنقل الفريق للمشاركة فى الكثير من البطولات المختلفة، حيث قدمت خلالها الشركة التسهيلات المادية والمعنوية وذللت كافة العقبات حرصًا منها على توفير الوقت والجهد وعناء السفر”.

وأضافت: “نتيجة للثقة المتبادلة بين الكيانين، طلب مسؤلو النادى الأهلى من شركة مصر للطيران تنظيم رحلة خاصة إلى مطار كوماسى بدولة غــانا لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة فريق ميدياما الغانى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا”.

ومن جانبها قامت مصر للطيران بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى ونظيرتها فى غانا للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار كوماسىي، وبعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة حصلت مصر للطيران على التصاريح الاستثنائية للهبوط بمطار كوماسي (المخصص للطيران الداخلى فقط) دون الهبوط فى مطار أكرا العاصمة وذلك حرصًا من الناقل الوطنى مصر للطيران على توفير كافة سبل الراحة لبعثة النادى الأهلى.

وقد أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS3911 بأحدث طرازات الشركة A320neo يوم الاثنين الموافق 21 فبراير من مطار القاهرة وعلى متنها بعثة النادى الأهلى متجهة إلى مطار كوماسي، وأثناء الرحلة تلقت مصر للطيران إخطار من سلطة الطيران المدنى الغانى يفيد بعدم السماح بمبيت الطائرة بمطار كوماسي، وذلك نظراً لحدوث بعض الإصلاحات على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة فى مطار كوماسى ثم توجه الطائرة للمبيت فى مطار أكرا،  على أن تعود الطائرة يوم الجمعة الموافق 23 فبراير إلى مطار كوماسي مرة أخرى لنقل البعثة إلى مطار القاهرة.

وأثناء هبوط الطائرة تلقى قائد الطائرة إخطار من برج المراقبة الجوية بالمطار يفيد بعدم السماح بالهبوط فى مطار كوماسي نظراً لإغلاق المطار لمدة ساعة والتوجه إلى مطار أكرا، وعلى الفور توجه قائد الطائرة إلى مطار أكرا وتم السماح له بالهبوط لحين إعادة فتح مطار كوماسي مرة أخرى.

وفور السماح لقائد الطائرة بالإقلاع من مطار أكرا متوجها إلى مطار كوماسي اصطدمت معدة الدفع الخلفى الخاصة بتحريك الطائرة بجسم الطائرة الأمر الذى ترتب عليه ضرورة فحص الطائرة والتأكد من تحقق كافة اجراءات السلامة قبل استئناف الرحلة إلى مطار كوماسي، وعند الإنتهاء من الإجراءات والتأكد من سلامة الطائرة للإقلاع تم إخطار قائد الطائرة بأنه لن يتم السماح باستكمال الرحلة نتيجة الغلق الليلي لمطار كوماسي، ومن جانبها قامت مصر للطيران باستضافة أعضاء البعثة فى أحد الفنادق المتميزة  في أكرا، على أن يتم استكمال الرحلة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالى بناءً على طلب بعثة النادي الاهلي.

وأقلعت الطائرة فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة من مطار أكرا متجهة إلى مطار كوماسى، ووصلت فى تمام الساعة الواحدة ظهراً.

هذا وتعتذر شركة مصر للطيران عن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها، وتتمني الشركة التوفيق  للنادي الأهلى في مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغانى.

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