بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأحضر ومشتقاته، مشيرا إلى أنه خصصنا استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن استراتيجية الدولة تستهدف تحقيق نسبة بين 6 و 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول 2040.



قطاع البترول والغاز

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن تقليل انبعاثات الكربون والتحول الطاقي يمثلان عنصرين أساسيين في استراتيجية قطاع البترول والغاز المصري.