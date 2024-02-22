الملا: مصر قدمت تجربة رائدة بتسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تفعيل التحول الرقمي في جميع أنشطة الوزارة والشركات، مشيرا إلى أنه هناك منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن مصر قدمت تجربة رائدة بتسويق المناطق البترولية من خلال بوابة رقمية متخصصة، مما أعطى ميزة إضافية لتسويق المنتجات.



إطلاق مزايدات متنوعة رقميا

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وإطلاق مزايدات متنوعة رقميا في عدة مناطق.

