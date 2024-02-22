بشكل كامل.. انسحاب قوات الاحتلال من مجمع ناصر الطبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بشكل كامل من مجمع ناصر الطبي في خانيونس.



وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في وقت سابق حذر من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال القدرة إن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الاكسجين والمقومات الطبية اللازمة؛ مضيفا أنه تم انقطاع الماء والاكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي.

وأشار إلى تكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي؛ وعلاوة على ذلك، فإن مياه الصرف الصحي تغمر أقسام الطوارئ والاشعة في مجمع ناصر الطبي.

وتابع القدرة بالقول إنه تم تحويل 45 مريض من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى ولايزال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 آخرين.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 29313 فلسطينيا استشهدوا جراء استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 69333 شخصا.

وأفادت مصادر طبية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا، و163 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.