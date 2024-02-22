جمال الكشكي: الدولة حريصة على إحداث نقلة حقيقية لمنسوب النقد الأجنبي.. فيديو

علق جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على بيان مجلس الوزراء بشأن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاقتصاد المصري قادر على التعافي والعودة لطريق الاستثمار بما يسهم في زيادة الناتج القومي".

وأضاف: "قدرة الحكومة على عقد مثل هذه الصفقة تضعنا أمام عدة رسائل مهمة، وأولها أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي، فضلا عن قدرة الدولة المصرية وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة".

