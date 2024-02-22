4 غارات.. العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف غرب الحديدة اليمنية

نفذ العدوان الأمريكي البريطاني اليوم هجماته على اليمن من جديد، حيث شن غاراته الجوية على محافظة الحديدة .

وبحسب مصدر أمني يمني؛ شن طيران العدوان الامريكي البريطاني مساء اليوم أربع غارات على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة ، في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والتجسسي في أجواء المحافظة .

ويشار الى ان العدوان الامريكي البريطاني شن أمس الاربعاء خمس غارات على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف .

ويصعد العدوان الامريكي البريطاني من غاراته الجوية على المحافظة منذ بداية الاسبوع الماضي في محاولة لثني اليمن عن موقفه المساند لغزة والحد من قدرات القوات المسلحة اليمنية.