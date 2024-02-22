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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشائر الخير| صفقة استثمارية بالمليارات ووقف تخفيف أحمال الكهرباء.. ومفاجأة بشأن مفاوضات صندوق النقد

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي عدة قرارات في مصلحة المواطن والدولة، ومنها وقف تخفيف خطة أحمال الكهرباء في شهر رمضان المبارك، والموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي..

أكبر صفقة استثمار مباشر

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

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