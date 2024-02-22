مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس يطلق الخدمة السحابية بالتعاون مع مايكروسوفت

يعلن مركز الشبكات وتكنولوجيا ‏المعلومات بجامعة عين شمس عن الإطلاق الرسمي لخدمة الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت (‏AZURE‏)، وذلك ‏تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ. د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة والقائم ‏بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات إسلام حجازي أن خدمة الحوسبة ‏السحابية توفر خوادم افتراضية لمشاريع بحثية ومشاريع تخرج، مؤكدًا إتاحتها للباحثين لإجراء ‏تجاربهم المختلفة باستخدام الخدمة.‏

وأشار الدكتور إسلام حجازي إلى أن عددًا من الطلاب على مدار العام الماضي والجاري ‏استخدموا الخدمة التي أثبتت فعاليتها أثناء إجراء تجاربهم ومشاريعهم البحثية، لافتًا إلى أن ‏الطلاب والباحثين في الكليات العملية هم من ‏بين أكثر الطلاب استفادة من هذه الخدمة في حال تقدمهم بطلب الاستفادة منها.‏

للتقدم بطلب الحصول على الخدمة يمكن التواصل عبر الإيميل ‏:

[email protected]