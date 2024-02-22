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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس يطلق الخدمة السحابية بالتعاون مع مايكروسوفت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مركز الشبكات وتكنولوجيا ‏المعلومات  بجامعة عين شمس عن الإطلاق الرسمي لخدمة الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت (‏AZURE‏)، وذلك ‏تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ. د. غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة والقائم ‏بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  إسلام حجازي أن خدمة الحوسبة ‏السحابية توفر خوادم افتراضية لمشاريع بحثية ومشاريع تخرج، مؤكدًا إتاحتها للباحثين لإجراء ‏تجاربهم المختلفة باستخدام الخدمة.‏

وأشار الدكتور إسلام حجازي إلى أن عددًا من الطلاب على مدار العام الماضي والجاري ‏استخدموا الخدمة التي أثبتت فعاليتها أثناء إجراء تجاربهم ومشاريعهم البحثية، لافتًا إلى أن ‏الطلاب والباحثين في الكليات العملية هم من ‏بين أكثر الطلاب استفادة من هذه الخدمة في حال تقدمهم بطلب الاستفادة منها.‏
للتقدم بطلب الحصول على الخدمة يمكن التواصل عبر الإيميل ‏: 
[email protected]

Jobs Education الدراسات العليا والبحوث الدكتور إسلام حجازي الشبكات وتكنولوجيا المعلومات المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات

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