قمر وجميلة.. فاطمة ابنة محمد حماقي تشعل السوشيال ميديا بهذه الصور

كشف النجم محمد حماقي خلال حوار مع موقع "الملز" السعودي عن كواليس التقاط صورة لابنته الوحيدة فاطمة مع أسطورتين كرويتين في يوم واحد هما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وذلك على هامش مباراة نجوم النصر والهلال مع فريق انتر ميامي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكانت أثارت فاطمة جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد انتشار صورها مع ميسي والتي أكد حماقي إن ميسي نده لها، كان خارج من غرفة تبديل الملابس وفي الاتجاه إلى الملعب، وكان معنا صديق نده له، وعندما نظر لنا، قولت له ان ابنتي تريد التقاط صورة معه، فنظر لها وابتسم وطلب منها المجيء له، وفتح لها باب الدخول.

وانتشرت صور فاطمة ابنة حماقي بشكل كبير مع ميسي ومع المستشار تركي آل الشيخ وإليكم الصور: