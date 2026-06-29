جامعة دمنهور تشارك بالندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة

شاركت جامعة دمنهور بوفد موسع في الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، التي نظمتها محافظة البحيرة برعاية الدكتورة جاكلين عازر، صباح اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، بقاعة فندق دمنهور بكورنيش المدينة، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضم وفد الجامعة المشارك كل من الدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من السادة عمداء الكليات، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، و عدد كبير من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، إلى جانب أصحاب المشروعات من الطلاب والباحثين والخريجين المهتمين بمجالات الاستدامة والابتكار الأخضر، بحضور السيدة نادين والي - ممثلة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس أحمد لطفي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة داليا مصطفى، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذة إسراء عبدالحميد، ممثل مركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا"، الأستاذ علي دومة، مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، المهندسة زكية رشاد، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع البحيرة، ومديري المديريات وممثلي الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال دمنهور، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الجهات التنفيذية والاقتصادية، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات، والمهتمين بمجالات البيئة والاستدامة والابتكار.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار دعمها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين طلابها وباحثيها من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات خضراء قابلة للتطبيق، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمبادرة باعتبارها منصة وطنية لاحتضان الأفكار المبتكرة ذات البعد البيئي، مشيراً إلى حرص الجامعة على أن تكون شريكا فاعلا في بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على مواجهة التحديات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضحت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن قطاع خدمة المجتمع سيظل على تواصل مستمر مع منتسبي الجامعة خلال الفترة القادمة، لشرح معايير التقييم الخاصة بالمبادرة، وتقديم الدعم الفني والأكاديمي اللازم لهم، وتشجيعهم على التقدم والمشاركة بمشروعاتهم لتمثيل جامعة دمنهور في المنافسات على مستوى الجمهورية.

خلال الندوة تم استعراض أهداف المبادرة، ومحاورها، وفئاتها المختلفة، وآليات التقدم للمشاركة، إلى جانب سبل الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها المبادرة.

وتضمنت الندوة عرضاً تفصيلياً لمعايير تقييم المشروعات، وآليات التسجيل الإلكتروني، وأهم المزايا التي توفرها المبادرة للمشروعات الفائزة، مع فتح باب الحوار والرد على إستفسارات الحضور، بما يسهم في تشجيع أكبر عدد من المشاركين على التقدم بأفكار ومشروعات قابلة للتنفيذ تحقق أثراً إقتصادياً وبيئياً مستداماً.

وجددت جامعة دمنهور دعوتها لكافة الطلاب والباحثين وأصحاب الأفكار للمشاركة الفاعلة في المبادرة، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.