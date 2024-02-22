توقيع عقد تحويل سيارات مودرن جاس للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط

وقعت شركتا الغاز الطبيعي للسيارات كارجاس والحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس بروتوكول تعاون خلال ختام فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2024)

يتضمن البروتوكول أن تقوم شركة كارجاس بتحويل السيارات التابعة لشركة مودرن جاس للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل آمن، نظيف، إقتصادي.

يأتي ذلك حرصاً من الشركتين على تنفيذ سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون بين شركات القطاع واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات لأهميته البيئية والاقتصادية للمواطن والدولة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

قام بالتوقيع عن شركة مودرن جاس ، المهندس محمد قنديل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة كارجاس، المهندس خالد جمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

حضر التوقيع المهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط و المشروعات و تنمية الأعمال وعدد من قيادات الشركتين.