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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات سيبرانية بأنحاء أمريكا .. جميع الصيدليات أبلغت عن مشكلة

صدى البلد

تواجه الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة اضطرابات كبيرة في معالجة الوصفات الطبية بعد هجوم إلكتروني استهدف شركة Change Healthcare، وهي لاعب رئيسي في البنية التحتية لتكنولوجيا الرعاية الصحية في البلاد. 

وأثار الحادث، الذي وقع صباح الأربعاء، وفقا لما نشرته فوكس نيوز، مخاوف بشأن مدى تعرض البنية التحتية الحيوية للتهديدات السيبرانية.

اكتشفت شركة Change Healthcare، المسؤولة عن التعامل مع طلبات الوصفات الطبية ومدفوعات المرضى على الصعيد الوطني، مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني تؤثر على شبكاتها، مما أدى إلى انقطاع الأنظمة على الفور للتخفيف من المزيد من التأثير. 

وبينما تعمل الشركة بنشاط على معالجة هذه المشكلة، فإن الطبيعة الدقيقة وأصل التهديد السيبراني لا يزالان غير معلنين.

تنتشر تداعيات الهجوم على نطاق واسع، حيث أبلغت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد عن تأخير في معالجة طلبات المرضى. تقر الإشعارات الواردة من المراكز الطبية، بما في ذلك المجموعة الطبية الثانية والعشرون المتمركزة حول قاعدة ماكونيل الجوية في كانساس، بالانقطاع وتؤكد للمرضى الجهود المستمرة لاستعادة الخدمات على الفور.

وسط انقطاع الخدمة، تسعى الصيدليات جاهدة لإدارة احتياجات المرضى، مع عدم قدرة بعضها على معالجة الطلبات من خلال خطط التأمين. في حين أن الجهود جارية لتلبية المتطلبات الفردية، فإن الاستعادة الكاملة للخدمات تتوقف على حل مشكلة الأمن السيبراني التي تؤثر على Change Healthcare.

ويؤكد الحادث مدى تعرض البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمة الرعاية الصحية، للهجمات الإلكترونية. وتتفاقم المخاوف بسبب الاضطرابات المتزامنة في الشبكات الخلوية في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس نقاط الضعف الأوسع في مواجهة التهديدات الخارجية.

ومع استمرار التحقيقات في الهجوم السيبراني، يدعو أصحاب المصلحة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني للحماية من الحوادث المستقبلية وضمان مرونة الخدمات الأساسية الحيوية للصحة والسلامة العامة.

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