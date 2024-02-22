1.5 تريليون دولار.. إنجاز اقتصادي غير مسبوق للرئيس السيسي| مصطفى بكري يوضح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة قد أعلنت عن صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مشيرا إلى أنه ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفترة المقبلة وحتى بداية شهر أبريل القادم، ستكون هناك العديد من الصفقات، وتحقيق الإنجازات الاقتصادية التي ستصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد الرئيس السيسي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم، ستكون بداية القضاء على العديد من التحديات ومنها ما يخص العملة الأجنبية والقضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرارا وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.