بمجرد توقيعها | إعلان مهم من مجلس الوزراء بشأن الصفقة الكبرى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صفقة الاستثمار الكبرى تم الموافقة عليها اليوم من مجلس الوزراء طبقاً للإجراءات المتابعة، مضيفاً أن الإعلان الكامل للصفقة سيتم النشر عنه قريباً جداً بمجرد توقيعها.



وأضاف الحمصاني خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الصفقة هي عبارة عن شراكة استثمارية مع كيانات كبرى من قبل الدولة المصرية، وتهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتهدف أيضاً توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين المصريين.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الهدف من الشراكة الاستثمارية استفادة الشركات والمصانع المصرية في تنفيذ تلك الصفقة التي تأتي في إطار مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة.