توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن غدا الجمعة مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الفترة المقبلة وحتى بداية شهر أبريل القادم، ستكون هناك العديد من الصفقات، وتحقيق الإنجازات الاقتصادية التي ستصل إلى 1.5 تريليون دولار في عهد الرئيس السيسي.

وتابع مصطفى بكري، أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم، ستكون بداية القضاء على العديد من التحديات ومنها ما يخص العملة الأجنبية والقضاء على أزمة الدولار والسوق السوداء.