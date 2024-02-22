يوم نحس| الحوادث تلاحق فريقي الأهلي وبيراميدز قبل دوري الأبطال.. ماذا حدث لبعثتي الفريقين؟

حادثان مختلفان حدثا مع بعثتي فريقي كرة القدم للنادي الأهلي ونادي بيراميدز، مما أثار القلق من قبل جماهير الكرة المصرية علي لاعيبي الفريقين، عند توجه كل منهما للعب مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

تعطل طائرة الأهلي

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة.

وهذا الأمر تسبب في عدم صلاحيتها للطيران، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.