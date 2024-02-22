فتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب..صفقة كبرى ستكون سببا في حل أزمة الاقتصاد المصري|فيديو

من أهم أهداف الصفقة توفير فرص عمل للشباب وتشغيل المصانع المصرية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هذه الصفقة مؤشر ممتاز جداً، مضيفاً أن الدولة المصرية تنتقد في العشر سنوات الماضية رقم ضخم جداً وهو ما يقارب 10 تريليون على البنية التحتية وإحداث نقلة كبيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف « صبري » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الاقتصاد المصري رغم كل التحديات والأزمات قوي، موضحاً أن هذه بداية ومؤشر انفراده قريبة في مناخ الاستثمار وفتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب برؤوس أموال أجنبية وخبرة.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الصفقة ستكون سبب في توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، مشيراً إلى أن في خلال أيام قلية سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة وصفقات آخرى.