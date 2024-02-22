رئيس معهد علوم البحار: هذه أول الأماكن المتأثرة بانخفاض منسوب المياه

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن حدوث ارتفاع منسوب المياه يكون ظاهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة والتي تعد أول المناطق المتأثرة.



وأضاف لصدى البلد : " نعمل على إيجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الأرض ".

أوضح زكريا لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال لأنها مصب للتيارات ، لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لان منسوب الأرض منخض اكثر .



وقد فاز الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنه الدوليه للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالامم المتحدة، وهذه تعد المرة الاولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الافريقية والعربيه حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها السيد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركةفى اعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي .



ويعد هذا المنصب اضافةالى دور مصر الاقليمى والدولى باليونسكو بالامم المتحدة بالاضافة الى تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .



وقد تم انتخابه باجماع الاصوات من قبل الدول الاعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالامم المتحدة.