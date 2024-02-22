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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن الطقس في شهر رمضان

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو مستقر الفترة الأخيرة، وسيكون مستقر أيضًا خلال الإجازة الأسبوعية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليا أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة أو اثنين.


وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وشديد البرودة في فترات الليل، وهذا الأمر طبيعي، لأننا مازلنا في فصل الشتاء، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.


ولفتت إلى أن غدا هناك فرص لسقوط أمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية خاصة وسط وجنوب الصعيد، أيضًا سيكون هناك أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، ولكن ستكون متوسطة إلى خفيفة.


وأكدت إيمان شاكر، أن الطقس سيكون مستقر خلال الـ 10 أيام المقبلة، ولكن من الممكن أن نواجه أي تقلبات جوية، حتى أن نصل ليوم 21 مارس وهو موعد بداية فصل الربيع.

فصل الشتاء

وعن أحوال الطقس في شهر رمضان، قالت: "لسة شوية على رمضان، لكن وارد يكون في تقلبات جوية خاصة أننا مازلنا في فصل الشتاء، وطبيعي يكون في تقلبات جوية في أي وقت خلال فصل الشتاء".

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