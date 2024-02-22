وداعاً لوقفة الطوابير.. استخرج شهادة ميلاد ابنك وأنت في بيتك

تعتبر وثيقة شهادة الميلاد من المستندات المهمة التي يهتم بها كل مواطن، حيث تعتبر من الوثائق التي تثبت قيده في الدولة.

ويرغب الكثير في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، وهناك أكثر من طريقة لاستخراجها، منها التوجه إلى السجل المدني، واستيفاء البيانات، والحصول على الشهادة، أو من خلال هاتفك المحمول عبر الإنترنت.

ويستعرض صدى البلد، خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونياً:

1 الدخول على موقع وزارة الداخلية

2. اختر خدمة الإنترنت للمواطنين

3. اختر من السلة "شهادة الميلاد"

4. إملاء البيانات المطلوبة وقم بتحديد درجة قرابتك لصاحب الشهادة المطلوبة

5 . كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .

6. اختيار نظام سداد تكلفة الشهادة سواء عن طريق الدفع إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني:

وتحتاج عملية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عن طريق السجل المدني، إحضار مجموعة من الوثائق منها..

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

مقدم الطلب، يجب أن يكون له الحق في استخراجها، وهم الأقارب من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال).

يمكن الحصول على الشهادة في اليوم التالي.

شهادة الميلاد أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اضغط على خانة خدمات "الأحوال المدنية"

- اختر "شهادة الميلاد”.

- اضغط بدء الخدمة

- قم بتسجيل الدخول

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

استخراج شهادة الميلاد

ويستطيع المواطنون استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى أقرب مصلحة أحوال المدنية، واتباع الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها بحد أقصى.

يتعرض الكثير من المصريين المغتربين في الخارج، سواء للعمل بإحدى الدول الأجنبية، أو طلاب البعثات التعليمية، إلى مواقف عديدة، تجعلهم في حاجة إلى استخراج شهادة ميلاد من القنصلية المصرية، وتوفر وزارة الخارجية، في جميع قنصليات الدول الأجنبية للمصريين، خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

1- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة.

2- ترجمة جواز سفر الوالدين.

3- سداد الرسوم المقررة.

4- صورة عقد الزواج المصرية أو الأجنبية في حالة إذا كان مقدم الطلب متزوج.

5- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين، في حالة كون جواز السفر غير مميكن.

6- صورة من جوازي سفر الوالدين.

7- نموذج 26 من طلب قيد ميلاد.

8- نموذج 32 من إبلاغ الولادة.

9- نموذج 40 من طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند.

إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة

1- شراء نموذج استخراج شهادة ميلاد وملأ بياناته.

2- تسليمه إلى جانب المستندات المطلوبة للموظف المختص بالقنصلية.

3- استلام شهادة الميلاد الميكنة عقب إنهاء القنصلية إجراءاتها.