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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بجامعة القاهرة تعلن رابط حجز البرامج التدريبية بها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز  جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب الحجز بالعديد من الدورات التدريبية.

وأضاف مركز التعليم المدمج، أن قيمة الاشتراك فى الدورات التدريبية للطلاب وخريجي المركز 300 جنيه و أن قيمة الاشتراك لغير الطلاب 400 جنيه،  كما أن مدة الدورة :3أيام بواقع 4 ساعات يومياً وبإجمالي 12 ساعة.
 

معلومات عن الدورات التدريبية 

  • مواعيد الدورة يعلن عنها بعد اكتمال العدد المسجل بالدورة
  • توقيت انعقاد الدورة  من الساعة 4  إلي الساعة 8 مساءاً
  • الشهادة معتمدة من مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج.
  • الشهادة قابلة للتصديق من وزارة الخارجية لمن يرغب.
  • يمكنك الحجز نقداً بالحضور لمقر إدارة التدريب بالمركز.
  • يمكنك الحجز من خلال موقع التدريب والسداد من خلال فوري رابط الموقع :
    https://workshops.bl.cu.edu.eg/
     

وقد أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في مجال علاج الأطفال وقبوله للحالات الصعبة والسرطانات النادرة، منوها بأن مستشفيات أخرى ترفض علاج مثل هذه الحالات، لكن معهد جامعة القاهرة يقبلها ويعالجها طبقًا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دوره الإنساني والقومي بدون أي تمييز.

ووجه الدكتور الخشت، بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام والعيادات الخارجية، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل، وفي ضوء افتتاح جهاز المعجل الخطي الجديد بالقسم.

وتفقد الدكتور محمد الخشت، عددا من أقسام المعهد لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة لعدد ضخم من المرضى الكبار والأطفال في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز للمعهد القومي للأورام وإدارة المعهد بعمادة د. محمد عبد المعطي سمرة لكونه مستشفى تعليميا متخصصا ومتكاملا لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بالمجان، ويقدم خدمات على أعلى مستوى للمرضى.

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