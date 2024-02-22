مطمرش فيها المعروف.. طلبت الطلاق بعد التبرع بكليته لإنقاذها

في واقعة غريبة طلب دكتور أمريكي من زوجته إعادة الكلية التي تبرع بها لها، بعد انفصالهما.





وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الدكتور ريتشارد باتيستا طلب من زوجته السابقة داونيل إما أن تمنحه كليته أو أن تدفع له أكثر من 1.47 مليون دولار على سبيل التعويض، والزوجان، اللذان تزوجا عام 1990، لديهما ثلاثة أطفال.



وفي حديثه عن حياتهما الزوجية، كشف باتيستا أن زوجته عانت من ظروف صحية قاسية بعد أن خضعت لعمليتي زرع كلى فاشلتين، وقرر عندها الزوج مساعدتها بالتبرع بكليته لها في عام 2001، معتقدًا أن ذلك سيغير علاقتهما نحو الأفضل.

وأضاف الزوج: "كانت أولويتي الأولى هي إنقاذ حياتها، بحسب ما نقلته UNILAD، أما الهدف الثاني فكان تغيير زواجنا نحو الأفضل".

غير أن الزوجة وبعد أربع سنوات من تبرعه بكليته وإنقاذ حياتها، تقدمت بطلب الطلاق في العام 2005، وشهدت القضية اتهامات مخزية، عندما اتهم الرجل زوجته بالخيانة ومحاولة الانفصال عنه من أجل حياتها الجديدة، طالبًا منها دفع 1.47 مليون دولار أو إعادة كليته.

وذكر محامي الزوج، أنه كان يسأل فقط عن قيمة كليته، إلا أن القاضي اعتبر أن طلب الرجل غير منطقي.

وقال روبرت فيتش، خبير الأخلاقيات الطبية: "إنها كليتها الآن.. واستئصال الكلية يعني أنها ستضطر إلى إجراء غسيل الكلى وإلا ستموت".