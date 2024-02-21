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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يعرض الصحة العامة للخطر.. أطباء يتقدمون باستقالات جماعية في كوريا الجنوبية

رعاية صحية
رعاية صحية

بعد مخاوف كبيرة من الأطباء في كوريا الجنوبية من أن عملهم الجماعي قد يعرض الصحة العامة للخطر.
قدم أكثر من 6400 طبيب متدرب استقالاتهم احتجاجا على خطة الحكومة في كوريا الجنوبية لزيادة عدد طلاب الطب.

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وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين سو للصحفيين: إن الوزارة أمرت 831 طبيبا متدربا بالعودة إلى العمل، مع تصاعد التوترات بين الأطباء والحكومة، بسبب خطة إضافة ألفين إلى حصة الالتحاق بكليات الطب في البلاد العام المقبل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.


وقال بارك إنه حتى يوم أول أمس الاثنين، قدم ستة آلاف و415 طبيبا متدربا في 100 مستشفى استقالاتهم، مع ترك حوالي 1600 منهم وظائفهم.

وهناك حوالي 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات. ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن

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