واقعة صادمة.. طائرة تهبط من الجو في هونج كونج بسبب باور بانك

في واقعة غريبة، ذكرت بوابة أخبار هونج كونج، أن طائرة ركاب كانت في رحلة من جزيرة بوراكاي الفلبينية إلى شنجهاي قامت بهبوط اضطراري في هونج كونج بعد انفجار شاحن متنقل -باور بانك- خاص بأحد ركابها، وفق موقع "ديمسومديلي".

ووقع الحادث أول أمس، عندما انفجر "باور بانك الخاص بأحد الركاب، ما أدى إلى امتلاء المقصورة بالدخان. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وتم التقاط مقطع فيديو للآثار المباشرة للانفجار على متن الرحلة، حيث يظهر الدخان يتصاعد بكثافة من القسم الأمامي للمقصورة، ما أصاب بعض الركاب بالذعر.



واستجابة لحالة الطوارئ، اتخذ قائد الطائرة قرارًا بإجراء هبوط اضطراري في هونج كونج.



وتمت معالجة الوضع، وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها، لتصل إلى وجهتها المقصودة في شنجهاي.