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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رضا حجازي رئيسًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024|قرارات عاجلة من التعليم الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٣) بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 ونائبه والمشرفين.

 

وتضمنت المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 ، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، هو الأستاذ الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما نصت المادة الثانية من  قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024.

 

كما نص القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024.

 

وشدد أيضاً  قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يكلف عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام - كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات – مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، للدورين (الأول، الثاني)، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني رضا حجازى الثانوية العامة 2024

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