بـ3 ملايين دولار | الأهلي ينهي اتفاقه مع نجم منتخب تونس

كشفت تقارير صحفية تونسية عن إتمام النادي الأهلي اتفاقه مع محمد علي بن رمضان لاعب وسط المنتخب التونسي وفريق فرينكفاروزي المجري الحالي والترجي السابق، من أجل انتقاله للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع «كورة 24» التونسي، أن إدارة النادي الأهلي اتفقت بالفعل مع محمد علي بن رمضان على انتقاله للفريق الصيف المقبل مقابل مبلغ كبير.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصفقة المرتقبة التي وافق عليها بن رمضان، تقدر بحوالي 3 ملايين دولار (تقريبًا 9 مليارات مليم ونصف تونسي)، وذلك دون ذكر تفاصيل عن مدة العقد.

