الكمون والفلفل .. شعبة العطارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض التوابل

عرض عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبه العطاره بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع اسعار بعض التوابل.

وأوضح عبد الفتاح رجب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن ارتفاع أسعار بعض التوابل مثل الفلفل والكمون يعود إلى نقص الانتاج سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي.

الكمون

وتابع رئيس شعبة العطاره بغرفة القاهرة أن مصر تنتج من 20% لـ 30% من استخدامها من الكمون والفلفل وتستورد باقي احتياجاتها.

وأوضح رجب العطار، أنه يتم شراء الكمون من المزارع بـ 430 جنيه بخلاف باقى حلقات سلاسل التوزيع.