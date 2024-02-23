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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكمون والفلفل .. شعبة العطارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض التوابل

صدى البلد

عرض عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبه العطاره بغرفة القاهرة التجارية، أسباب ارتفاع اسعار بعض التوابل.

وأوضح عبد الفتاح رجب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن ارتفاع أسعار بعض التوابل مثل الفلفل والكمون يعود إلى نقص الانتاج سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي.

الكمون 

وتابع رئيس شعبة العطاره بغرفة القاهرة أن مصر تنتج من 20% لـ 30% من استخدامها من الكمون والفلفل وتستورد باقي احتياجاتها.

 وأوضح رجب العطار، أنه يتم شراء الكمون من المزارع بـ 430 جنيه بخلاف باقى حلقات سلاسل التوزيع.

أسعار التوابل التوابل العطارة شعبة العطارة غرفة القاهرة التجارية كمون

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الكمون والفلفل .. شعبة العطارة تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض التوابل

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