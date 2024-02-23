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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تُعلن عن خطوة هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي

صدى البلد

قال المتحدث بأسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء -في تصريحات خاصة على احدى الفضائيات مساء اليوم الخميس- أن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم كذلك في إحداث انتعاشة اقتصادية فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأوضح أن الصفقة التي تم الإعلان عنها هي بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري لديه فرص جذب كبيرة للاستثمار الأجنبي، مبينا في الوقت ذاته أن الدولة تخوض عملية تنمية شاملة لتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موعد توقيع الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدًا أن التوقيع سيكون غدًا الجمعة.
وأضاف الحمصاني أن كافة التفاصيل ستعلن بمجرد التوقيع، في مؤتمر صحفي سوف يعقده رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الحكومة وافقت على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الموافقة على جملة من القرارات.

أكبر صفقة استثمار مباشر 

وكان مجلس الوزراء في اجتماع الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

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