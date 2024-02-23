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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد | شقيقة كريستيانو رونالدو تثير الجدل في أجرأ إطلالاتها

شقيقة رونالدو
شقيقة رونالدو

عرفت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجمالها وقوامها الممشوق، كما أبهرت جمهورها عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ببعض الصور المثيرة خصوصًا في الآونة الأخيرة.

لفتت "كاتيا" الأنظار باطلالة جريئة وارتدت فستان مجسم مطبوع عليه بالورود الرقيقة، ومكشوف من ناحية الصدر والساقين، واعتمدت  تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٥٥١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٦٠٨
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٦٥٦٠٨

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