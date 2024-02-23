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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته لرواندا ..

جولة تفقدية لوزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي لمشروع محطه معالجة وتنقية كيجالى بالك|صور

وزير النقل ووزير
وزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه  جيمى جاسورى وزير البنية التحية الرواندي بزياره محطة معالجة وتنقيه كيجالى بالك والمقامة على نهر اكاجيرا الذى يصب فى بحيره فيكتوريا وحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية  لهذه المحطه  40مليون لتر مياه نظيفه يوميا  تغطى احتياجات 500 ألف نسمه من سكان كيجالى بنسبه 30%  من سكانها، فى إطار زيارة لدولة رواندا؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك مع الجانب الرواندي .

كما تأتي أهمية هذه الجولة لكون المشروع يقع على نهر اكاجيرا احد اهم روافد منابع نهر النيل والذي ينبع من بحيرة كيفو ويصب في بحيرة فيكتوريا  وحيث يعتبر هذا النهر أحد الروافد الهامة  في  مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED  والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه (دول حوض النيل ) ابتداءا من رواندا وحتى مصر. 

وفي تنشيط السياحة ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة. وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ لبرامج البنية التحتية.

و استمع كل من  وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندى والوفد المرافق لهما بعرض فنى عن المشروع قدمه المهندس احمد بهجت وعن التحديات التى واجهت المشروع ثم قام الوزيرين  بجولة   تفقديه بالمشروع لمشاهدة الموقف التنفيذى للمحطه حيث أبدى الفريق مهندس وزير النقل إعجابه بالمشروع وتقديم كل الدعم اللوجيستى لمستلزمات المشروع والتى يتم استيراد بعض المواد من مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد  وإنتاجها فى المشروع حيث تعتبر دوله  رواندا من الدول الحبيسه وواحدة من  دول حوض النيل والتى وجهت القياده السياسيه بزيادة حجم  التعاون معها وتوسيع أوجه ذلك التعاون  وتبادل الخبرات الفنيه لصالح العلاقات المصريه الروانديه والشعبين الصديقين

يذكر أن المشروع  بنظام الشراكة بين القطاع العام و الخاص PPP  لمدة ٢٥ سنة بين الحكومة الرواندية و شركة متيتيو ويتم تنفيذه  عن طريق تحالف بين ميتيو مصر و ميتيو العالمية.

كما يذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات واللقاءات التي عقدها  الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته لرواندا والتي  بدأها  بلقاء  مع إدوارد نجيرينتي - . رئيس وزراء جمهورية رواندا  وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة و تبادل الخبرات وتدريب المهندسيين والعاملين الروانديين في الجامعات والمعاهد المصرية وتعزيز أطر التعاون مع رواندا من خلال زياده الاستثمارات والتبادل التجارى اعقبه عقد اجتماعاً  ثلاثياً بين وزير النقل المصري و كل جيمي جاسوري وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا وذلك لبحت تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
وزير النقل المصري ووزير البنية التحتية الرواندي في جولة تفقدية لمشروع محطه معالجه وتنقيه كيجالى بالك
كامل الوزير جيمى جاسورى نهر اكاجيرا معالجه وتنقيه كيجالى بحيرة فيكتوريا دول حوض النيل

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جولة تفقدية لوزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي لمشروع محطه معالجة وتنقية كيجالى بالك|صور


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