وزير الدفاع الأمريكي يشدد على تأمين النازحين في رفح قبل بدء أي عملية عسكرية

خلال لقائه جالانت

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، الجمعة، ضرورة وضع خطة موثوقة لضمان سلامة النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة قبل بدء أي عمليات عسكرية هناك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان، إن الجانبين بحثا هاتفيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.

كما ناقش أوستن مع جالانت ضرورة تحسين إجراءات تجنب استهداف المنظمات الإنسانية بطريق الخطأ.

وشدد أوستن على ضمان وصول المزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين، وبحث مع جالانت أعمال العنف التي تعيق وصول القوافل الإنسانية إلى غزة.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، الخميس، إن تقارير أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي.

ولم تعط الصحيفة مزيداً من التفاصيل ولم تذكر السبب، غير أنه تكرر تظاهر إسرائيليين قرب معبر كرم أبو سالم مطالبين بمنع دخول المساعدات لقطاع غزة.