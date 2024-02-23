دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على إسرائيل

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على السلطات الإسرائيلية.



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية /تاس/، مساء أمس /الخميس/، فقد اعتبر نيبينزيا، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تذهب سدى.

وقال إن "ما يسمى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن على الأرض، والتي يواصل زملاؤنا الأمريكيون ترديدها مثل بعض الشعارات، لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن ومن الواضح أن واشنطن ببساطة ليس لديها أي أدوات للتأثير الحقيقي على حكومة إسرائيل".



وأضاف أن "السلطات في القدس الغربية تعلن بعبارات لا لبس فيها أن تطهير القطاع سيستغرق عدة أشهر أخرى، وتدعو إلى مواصلة العملية العسكرية وانسحاب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الضفة الغربية، والتهجير القسري للفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين عقب اجتماع وزاري لمجموعة العشرين إن موسكو لن تستمع إلى أي مقترحات غربية تحاول إملاء الشروط على روسيا.



وأضاف "عندما يعودون إلى رشدهم ويرون الأمور بموضوعية، سوف نستمع إلى ما يقترحونه، إذا كانت المقترحات التي طرحوها مرة أخرى تضعنا في موقف نعتمد فيه بطريقة ما على أهوائهم وتغييرات السياسة، وهي ليست نادرة، فعندئذ لا نحتاج إلى مثل هذه المشاورات".

