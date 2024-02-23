عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على إسرائيل

صدى البلد

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على السلطات الإسرائيلية.


وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية /تاس/، مساء أمس /الخميس/، فقد اعتبر نيبينزيا، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تذهب سدى.
وقال إن "ما يسمى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن على الأرض، والتي يواصل زملاؤنا الأمريكيون ترديدها مثل بعض الشعارات، لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن ومن الواضح أن واشنطن ببساطة ليس لديها أي أدوات للتأثير الحقيقي على حكومة إسرائيل".


وأضاف أن "السلطات في القدس الغربية تعلن بعبارات لا لبس فيها أن تطهير القطاع سيستغرق عدة أشهر أخرى، وتدعو إلى مواصلة العملية العسكرية وانسحاب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الضفة الغربية، والتهجير القسري للفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة".
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين عقب اجتماع وزاري لمجموعة العشرين إن موسكو لن تستمع إلى أي مقترحات غربية تحاول إملاء الشروط على روسيا.


وأضاف "عندما يعودون إلى رشدهم ويرون الأمور بموضوعية، سوف نستمع إلى ما يقترحونه، إذا كانت المقترحات التي طرحوها مرة أخرى تضعنا في موقف نعتمد فيه بطريقة ما على أهوائهم وتغييرات السياسة، وهي ليست نادرة، فعندئذ لا نحتاج إلى مثل هذه المشاورات".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

ترشيحاتنا

استوفت المعايير.. صندوق النقد يوافق على صرف مبلغ ضخم ضمن خطة مساعدة أوكرانيا

شعبة القصابين: ارتفاع أسعار اللحوم غير مبررة والسبب التجار

حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. إليك آراء العلماء

قضية اختلاس داخل شركة كبيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل

تصل للإعدام.. عقوبة زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه طبقا للقانون

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

مكشوف وغريب .. ملابس درة بالبلكونة أمام برج خليفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ