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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تأكد نفوقه.. اليابان تدفن حوت عنبر ضخم جنح إلى ميناء أوساكا|فيديو

حوت عنبر
حوت عنبر

نفق حوت ضخم بعد أن جنح إلى ميناء في أوساكا في اليابان الشهر الماضي، وتعمل السلطات على دفنه حتى يتم استخدام هيكله لاحقاً كعينة في متحف محلي. 
 

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طوله حوالي 12 متراً 

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد فيها المنطقة نفوقاً لحيتان شاردة، ما يثير تساؤلات حول الأسباب وتكلفة التعامل مع مثل هذه الحوادث، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويُعتقد أن الحيوان هو ذكر حوت عنبر، يبلغ طوله حوالي 12 متراً ويقدر وزنه بـ20 طناً، وقد تم رصده في مواقع مختلفة من خليج أوساكا،  عندما أبلغ قبطان قارب خفر السواحل أن الحوت لا يتنفس.

اليابان أوساكا حوت حوت عنبر توك شو صدى البلد

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