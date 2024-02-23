انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة أسوان لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن كافة مناطق مدينة أسوان عدا المناطق الآتية ( طريق السادات، عمارات الصداقة الجديدة، الشلال، عمارات الحديد والصلب)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 23-2-2024 وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال للقيام بربط خط طرد محطة صرف صحى السيل الجديد بمنطقة عزبة النهضة بكيما.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.