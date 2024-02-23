7 كيلو حشيش.. سقوط 3 تجار مخدرات بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصرين إجراميين وسيدة بالدقهلية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" وسيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنبلاوين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (نصف مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .





وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.