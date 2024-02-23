بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.

وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.

كما أشار إلى فرض قيود تصدير جديدة على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم الخلفي لآلة الحرب الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة حزمة عقوبات على 500 هدف في إجراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا .

وقال أدييمو إن الإجراء، الذي تم اتخاذه بالشراكة مع بلدان أخرى، سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي وكذلك الشركات في البلدان الثالثة التي تساعد في تسهيل وصول روسيا إلى السلع التي تريدها، حيث تسعى واشنطن إلى محاسبة روسيا على الحرب ووفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.