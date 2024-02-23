عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.

وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.

كما أشار إلى فرض قيود تصدير جديدة على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم الخلفي لآلة الحرب الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة حزمة عقوبات على 500 هدف في إجراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب  الروسية على أوكرانيا .

وقال أدييمو إن الإجراء، الذي تم اتخاذه بالشراكة مع بلدان أخرى، سيستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي وكذلك الشركات في البلدان الثالثة التي تساعد في تسهيل وصول روسيا إلى السلع التي تريدها، حيث تسعى واشنطن إلى محاسبة روسيا على الحرب ووفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

الحرب الروسية العقوبات على روسيا القطاع المالي البيت الأبيض المجمع الصناعي العسكري الروسي المجمع الصناعي العسكري الولايات المتحدة حزمة جديدة زعيم المعارضة سجن نافالني عقوبات على روسيا فرض عقوبات نائب وزير الخزانة الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي نافالني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من يتألم ونسألك الستر والعافية

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

بكري يكشف كيف استطاعت المقاومة اختراق الجدار العازل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية؟

ترشيحاتنا

القضاء الإداري يسدل الستار على دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات غدا

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

أسعار الحديد اليوم و3550 جنيها زيادة في "الجارحي"

الخير على الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

أعراض كورونا طويلة الأمد.. دراسة جديدة تبحث عن مسببات المرض وسبل علاجه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ