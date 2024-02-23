التعليم العالي : أهمية البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية البرنامج التدريبي الذي يُعقد غدًا السبت للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، والمعادل لمنصب رئيس جامعة.



وأوضح الدكتور همام أن البرنامج يسهم في تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.



تعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ومدير المعهد.



ويتضمن البرنامج التدريبي موضوعات متنوعة تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، مع تزويدهم بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومى.

