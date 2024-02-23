ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا ايمن تغطية جوية حول حالة الطقس اليوم، وفيها أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يظل شديد البرودة على أغلب الانحاء.

كما نشهد تكونا للشبورة المائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما يستدعي تنبيه المواطنين والمسافرين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فضلا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين

فتكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة مازالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوي

ونوهت بأن هناك غطاء سحابيا سيعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم.

،وهذه السحب ستتسبب فى تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على شمال البحرالأحمر

وأشارت الى انه يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية وخاصة الأقصر وأسوان.

ولفتت إلى أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة. وحذرت من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وذكرت غانم أن الشبورة المائية هي الظاهرة المتواجدة خلال الأيام القادمة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ولكن سرعان ما تتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وقالت إنه من الوارد أن نشهد تقلبات جوية في أي وقت، حتى موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا يوم 20 مارس المقبل.

من جانبها وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة ومهمة لقائدي المركبات على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية، بشأن القيادة خلال الشبورة والأمطار وتمثلت فيما ياتى

خفض سرعة السيارة الى 30 كم/ ساعة

إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي فى الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار.

فتح رجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السرعة بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن

ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا

استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث

زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة

عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة

عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق

والالتزام بتعليمات رجال المرور.

من الأفضل عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة