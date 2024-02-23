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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سفير الكويت يثمن جهود وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني المستنير

سفير الكويت
سفير الكويت

وجه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة خلال كلمته في حفل ختام فاعليات الدورة التثقيفية بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال، وعلى هذه الدورات المعدة للطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف على منحة بيت الزكاة الكويتي، مؤكدًا أن هذه الدورات التدريبية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الوافدين تعكس الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعليم مبادئ الإسلام الصحيح، ورسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح وتدعو إلى الوسطية.


واكد سفير الكويت أن التعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التنمية الفكرية والثقافية والدينية يتميز  بتطابق الرؤي والأهداف بفضل القيادة الحكيمة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.


وأضاف أن هذا التعاون يعكس إيمان دولة الكويت بالرسالة السامية للأزهر الشريف، كما عهدناه ملتقى للطلبة، و موردًا ثقافيًّا جامعًا للعلوم والآداب، ومنارة دينية تعكس وسطية الاسلام وإعداد وتنشئة جيل واع مثقف على يد نخبه من علمائه الأجلاء الذين يعملون على خدمة العلم وتأهيل الكوادر العلمية المستنيرة.
 

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف المصرية ولوزير الأوقاف لدعمه لمثل هذه البرامج التثقيفية ولرئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، وللقائمين على معسكر أبو بكر الصديق لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات الوافدين و شمولهم برعايتهم الكريمة.

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