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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

معاشات مارس
معاشات مارس

عاش أصحاب المعاشات حالة من الفرح والسرور الفترة الماضية بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتبكير زيادة المعاشات السنوية التي نص عليها القانون، لتصرف في مارس المقبل، أي قبل ميعاد صرفها الأساسي بأربع أشهر.

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لنهاية شهر يونيو.. مفاجأة بشأن المستحقين لزيادة المعاشات الجديدة


ونصت لمادة 35 على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا، وبناء عليه، كان من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، ولكن صدور القرار الرئاسي بكّر موعد صرفها لتكون في مارس المقبل.

وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة


ويتفاجئ بعض المواطنين عند الذهاب لصرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة، بوقف معاشاتهم، دون معرفة السبب رغم وضوح الأمر في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

 

حالات وقف المعاشات في القانون الجديد


ووضع قانون التأمينات والمعاشات حالتين لوقف معاشات المواطنين، وهم :

 

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

 

حالات استحقاق المعاش


وتطبق زيادة المعاشات على المستحقين للمعاش، والذين حددهم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يستحق المعاش حال بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، أو ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، مع ثبوت عجز المؤمن عليه او وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعوبض الدفعة الواحدة.

وفي حال توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش، ولهم أيضًا حق الحصول على زيادة المعاشات المقررة، وهم الأرملة والأرمل والابن والبنت والوالدان والإخوة والأخوات.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

 

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لموعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث ينتظر أصحاب المعاشات صرف الزيادة الجديدة مع بداية الشهر ، والتى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .

وتجري  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التجهيز لـ صرف معاش شهر مارس 2024، متضمنا الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.

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