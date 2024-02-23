20 صورة من حفل رامي جمال وهارموني عند سفح الأهرامات

حقق حفل النجم رامي جمال وكورال هارموني عربي ، نجاح كبير، وشهد حضور كبير من جانب الجماهير والتي تفاعلت مع أغانيهم.

حفل رامي جمال وكورال هارموني عربي، أقيم عند سفح أهرامات الجيزة في منطقة الصوت والضوء، وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

حفل رامي جمال

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني، في الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي، والألعاب النارية أحمد جمال.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، داعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

أعمال رامي جمال

من جهة أخرى، يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيته الجديدة “بقيس الجمال بيكي”، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي بدأ فى طرح أغنياته مع بداية العام الجديد.

ونشر رامي البوستر الدعائى للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا “بقيس الجمال بيكي اغنيه عيد الحب ميعادنا يوم 10 ان شاء الله مع اغنيه من اقرب الاغاني لقلبي”.

وأضاف “الاغنيه كلماتي ولحني وتوزيع محمد مجدي والبوستر تصميم ريان الفايز ….هنسيكم الحزن خاااالص وعد”.

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال

حفل رامي جمال