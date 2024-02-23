بدون تراخيص .. الداخلية تداهم 9 مراكز لعلاج الادمان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المراكز العلاجية غير المرخصة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والجهات المختصة بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتى تمارس أٌطر علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.