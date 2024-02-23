مدير مركز بحوث الشرق الأوسط: الرياضة تجذب استثمارات بمليارات الدولارات

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في إطار الموسم الثقافي 2023 - 2024 للمركز، ندوة بعنوان (التأثير الاقتصادي للرياضة "مؤشرات عالمية - متطلبات النمو")، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

تولى إدارة الندوة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز، وألقى المحاضرة الدكتور عبد الله مصطفى فرماوي، مدرس الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، ورئيس شعبة الدراسات الرياضية بالمركز.

أكد العبد أهمية الرياضة بالنسبة إلى الاقتصاد القومي، حيث باتت الرياضة تجتذب استثمارات تبلغ مليارات الدولارات في مختلف دول العالم، مما جعل لها تأثير ملموس على اقتصاديات الدول، حتى أنه تم إنشاء محكمة مختصة بالشؤون الرياضية، ومن هنا يتبين مدى أهمية توجه الدولة بكافة قطاعاتها نحو دعم الاقتصاد الرياضي بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة.

تولى الكلمة عقب ذلك الدكتور عبد الله فرماوي حيث أثنى على اهتمام جامعة عين شمس على وجه الخصوص بالقطاعات الرياضية المختلفة، ثم استعرض سيادته التعريف التقليدي للرياضة، سواء الجماعية أو الفردية، وما طرأ عليها من تطورات في العقدين الأخيرين حيث تحولت إلى منظومة كاملة لها مدخلاتها ومخرجاتها الملموسة والمعنوية، ومن هنا ظهر التعريف الاقتصادي للرياضة مع إدراك دول الاتحاد الأوروبي للأهمية الاقتصادية للرياضة منذ عام ٢٠٠٦، مما دفع بالدول إلى وضع منظومة ومنهجًا موحدًا للتعامل مع الرياضة.

تطرق الدكتور فرماوي عقب ذلك إلى تعريفات الرياضة الثلاثة، وهي التعريف الإحصائي، والتعريف المحدود، والتعريف الشامل. كما تناول سيادته أهم مقومات صناعة الرياضة، مثل السياحة الرياضية، وتجارة المصنوعات الرياضية، والرياضات الترفيهية والطب الرياضي، وكذلك أهم مصادر تمويل الأنشطة الرياضية المختلفة، ومناهج إدارتها.

كما استعرض الدكتور عبد الله المتطلبات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد الرياضي، ومن أهمها وضع استراتيجية لتوطين الصناعات الرياضية، ووضع البنية التشريعية الداعمة من خلال سن القوانين التنظيمية، وإنشاء البنية التحتية الرياضية القوية مثل الملاعب الرياضية، والساحات الشعبية، وهو ما من شأنه تشجيع الشباب والمستثمرين على تدشين الشركات الناشئة المختصة برعاية الأنشطة الرياضية وضخ الاستثمارات في هذا المجال. وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين والرد على كافة استفساراتهم.