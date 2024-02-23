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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صواريخ وشماريخ .. مداهمة مصنع ألعاب نارية بالفيوم

العاب نارية
العاب نارية

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة بدائرة المركز والإتجار بها . 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (17 كرتونة بداخلها حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – 45 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) . 

بمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه.

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2 مليون جنيه) تقريبا و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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