اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين: لا تجاوزات أو معوقات بـ«التجديد النصفي»

أكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين المصرية لعام 2024 انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية وتنتهي في السابعة من مساء اليوم.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية للتصويت شهدت إقبال متوسط حتى الآن في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة.

وأكدت اللجنة أنه لم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع السادة رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

ولفتت اللجنة إلى أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء.

وأشارت اللجنة إلى الدور المهم والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين كافة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، موجهة الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية المهمة.