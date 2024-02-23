بعد عودته من الإعارة.. أحمد عبد الرسول ينضم لتدريبات المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، مشاركة الحارس الشاب أحمد عبد الرسول، حارس فريق المصري تحت 20 عامًا.

كان عبد الرسول- البالغ من العمر 20 عامًا- قد انضم مطلع هذا الموسم إلى فريق الداخلية على سبيل الإعارة، قبل أن يُنهي تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليعود إلى صفوف المصري.

وانضم إلى تدريبات الفريق الأول؛ بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن، بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والجهاز الفني لقطاع الناشئين بقيادة عباس نور الدين، وكذا سيد الناغي المشرف على تدريب حراس مرمى المصري بالقطاع.