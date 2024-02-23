عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة صداقة بدر نوفل مع الزعيم عادل إمام

بدر نوفل وعادل إمام
بدر نوفل وعادل إمام بمسرحية الواد سيد الشغال

يحل اليوم الجمعة 23 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان بدر نوفل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحل عن عالمنا في 13 أكتوبر عام 2000، عن عمر يناهز الـ 71 عاما. 

قدم بدر نوفل، عددا من الأدوار الثانوية، واستطاع أن يلفت الانظار إليه بقوة من خلال هذه الأدوار. 

 

حياة بدر نوفل

تخرج بدر نوفل في كلية الشرطة وتدرج في العمل كضابط، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليتخرج عام 1951.

بدأ بدر نوفل، حياته المهنية كممثل عام 1957 في فيلم (سجين أبو زعبل)، لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.


أعمال بدر نوفل

قدم بدر نوفل أشهر أدواره "أبو الليل" في فيلم حمل الاسم نفسه، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، وبطولة سامية جمال، وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.

برز بدر نوفل، في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي ، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغري "شيريهان" لللإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري، 1993.


بدر نوفل وعادل إمام 

جمعته علاقة صداقة بالفنان عادل إمام؛ إذ جسد معه عددا كبيرا من الأعمال منها فيلم المتسول"، و"الواد سيد الشغال"، و"شاهد ما شفش حاجة".

قدم طوال مشواره الفني قرابة 180 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ألَّف بدر نوفل، 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار"، عام 1987 بطولة حاتم ذو الفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963 إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمال الشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.

 

وفاة بدر نوفل

توفى بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.


 

بدر نوفل الفنان بدر نوفل حياة بدر نوفل عادل إمام ذكرى بدر نوفل ذكرى ميلاد بدر نوفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما بدوري أبطال أفريقيا

بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

رئيس الوزراء : الإمارات تضخ 150 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة

موضوعات متعلقة

طرح تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله بموسم الرياض .. غدا

20 صورة من حفل رامي جمال وهارموني عند سفح الأهرامات

في ذكراه.. قصة وفاة مصطفى الشامي ورد فعل زوجته

أخبار الفن| حقيقة ارتباط رنا رئيس.. أغنية وليد توفيق الجديدة

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

بعد فسخ خطبتها.. حقيقة ارتباط الفنانة رنا رئيس

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

لسه بيسألوني .. طرح أحدث أغاني وليد توفيق الليلة

ترشيحاتنا

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

الأهلي يفوز على ميدياما الغاني ويضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة

ربيع بائع البرتقال: شكيت في إسلامي بسبب هذه السيدة

الأهم محبة الملايين.. أول تعليق من نانسي عجرم على أزمة المدون الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيشوار في الثلاجة.. حيلة سحرية تفعلها دائما بعد معرفة نتائجها

غياب ماجدة زكي.. تفاصيل تكريمات المركز الكاثوليكي في حفل الافتتاح

أفضل روتين للعناية بالبشرة ليلا

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

فيديو

فرص عمل وانتهاء أزمة الدولار.. تفاصيل أكبر صفقة استثمارية في مصر

ظاهرة جوية تتسبب في سقوط أمطار.. تحذير من الأرصاد

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ