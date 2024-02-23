في ذكراه.. قصة صداقة بدر نوفل مع الزعيم عادل إمام

يحل اليوم الجمعة 23 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان بدر نوفل، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحل عن عالمنا في 13 أكتوبر عام 2000، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

قدم بدر نوفل، عددا من الأدوار الثانوية، واستطاع أن يلفت الانظار إليه بقوة من خلال هذه الأدوار.

حياة بدر نوفل

تخرج بدر نوفل في كلية الشرطة وتدرج في العمل كضابط، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليتخرج عام 1951.

بدأ بدر نوفل، حياته المهنية كممثل عام 1957 في فيلم (سجين أبو زعبل)، لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.



أعمال بدر نوفل

قدم بدر نوفل أشهر أدواره "أبو الليل" في فيلم حمل الاسم نفسه، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، وبطولة سامية جمال، وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.

برز بدر نوفل، في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي ، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغري "شيريهان" لللإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري، 1993.



بدر نوفل وعادل إمام

جمعته علاقة صداقة بالفنان عادل إمام؛ إذ جسد معه عددا كبيرا من الأعمال منها فيلم المتسول"، و"الواد سيد الشغال"، و"شاهد ما شفش حاجة".

قدم طوال مشواره الفني قرابة 180 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ألَّف بدر نوفل، 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار"، عام 1987 بطولة حاتم ذو الفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963 إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمال الشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.

وفاة بدر نوفل

توفى بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.



