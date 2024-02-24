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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأبيض والبلدي... تعرف على اسعار البط اليوم فى الأسواق|فيديو

اسعار البط
اسعار البط

انخفضت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة23 فبراير  2024، في الأسواق، لتسجل أسعار الدواجن البيضاء  100 جنيهات، وبلغت أسعار الدواجن البلدي 135 جنيها للكيلو ووصلت أسعار البانيه إلى 200 جنيهًا للكيلو أما كيلو الديك الرومي  فسجل150 جنيه و الوراك فسجل 120 جنيها، والكبد والقوانص بـ120جنيها، وكيلو الهياكل بـ50 جنيها والارانب بـ 120 جنيه للكيلو .


وسجل سعر جوز الحمام 140 جنيها، وكيلو البط الأبيض 120 جنيه والبط البلدي بـ140 جنيها، وكرتونة البيض الاحمر والابيض 154 جنيه .

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1477321639663697&id=100053232286266&sfnsn=scwspwa&mibextid=RUbZ1f

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